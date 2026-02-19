Обладатель первой российской медали на ОИ Филиппов пожелал удачи Аделии Петросян
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте, пожелал удачи соотечественнице Аделии Петросян. Фигуристка сегодня, 19 февраля, выйдет на лёд в произвольной программе, по итогам короткой она занимает пятое место.
Филиппов сегодня стал обладателем первой российской медали на играх в Милане. Спортсмен является 23-кратным чемпионом России. Петросян — трёхкратная чемпионка России. Её выход в произвольной программе состоится в последней разминке.
