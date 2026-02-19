Российский ски-альпинист поделился эмоциями от получения серебра ОИ

$76.1590.27

Никита Филиппов о серебре Олимпиады: «Мужик сказал – мужик сделал. Вот она, медаль»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после серебра Олимпиады-2026.

23-летний Филиппов стал вторым в спринтерской гонке, победил испанец Ориоль Кардона Колль.

Соревнования по ски-альпинизму впервые включены в программу зимних Олимпийских игр

«Ну что, ребят, мужик сказал – мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи легендарные», – сказал Филиппов.
