Российский ски-альпинист поделился эмоциями от получения серебра ОИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после серебра Олимпиады-2026.
23-летний Филиппов стал вторым в спринтерской гонке, победил испанец Ориоль Кардона Колль.
Соревнования по ски-альпинизму впервые включены в программу зимних Олимпийских игр
«Ну что, ребят, мужик сказал – мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи легендарные», – сказал Филиппов.
