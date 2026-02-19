Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо нелегитимными

Трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова назвала победы норвежца Йоханнеса Клебо в отсутствие россиян нелегитимными. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Не считаю эти победы Клебо легитимными. У него как таковых и нет соперников на этих соревнованиях. Олимпиада без России — это недоолимпиада», — сказала Чепалова.

Также экс-спортсменка заявила, что не считает норвежца полноценным олимпийским чемпионом. «Норвежцы-то считают свои медали справедливыми. Поздравляю Клебо с победами, но он выиграл эти медали без участия многих российских спортсменов», — подчеркнула Чепалова.

18 февраля Клебо в паре с Эйнаром Хедегартом выиграли золотые медали в командном спринте. Кроме этой гонки норвежец первенствовал в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом, завоевав уже четыре золота нынешних Игр.

Всего в активе Клебо 10 золотых олимпийских медалей. Это рекордный показатель в истории зимних Олимпиад.

Большинство российских лыжников, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова пропускают нынешнюю Олимпиаду из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Лишь Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и отобрались на Игры-2026. В данный момент они не завоевали медалей.

