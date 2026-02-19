Американец, засудивший Петросян, не попал в бригаду на произвольную программу

Судья из США Кевин Розенштайн, который поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе и дал ей худшие баллы среди всех арбитров, не попал в судейскую панель на произвольную программу.

© Российская Газета

В решающий день женского турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Италии по результатам жеребьевки будут работать представители Франции, Швейцарии, Казахстана, Израиля, Южной Кореи, Великобритании, Японии, Болгарии и Польши.

Петросян получила за короткую программу 72,89 балла и пробилась в последнюю сильнейшую разминку. На тренировках она делала в прогоне произвольной программы четверные тулупы - были как падения, так и успешные попытки. В заявке Аделии значится один квад-тулуп.