Фигуристка из США Алиса Лью взяла золото Олимпиады

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла золотую медаль зимних Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании. Спортсменка из США набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67).

© Газета.Ru

Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45). Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение.

Тем не менее остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.