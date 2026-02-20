«Я очень довольна своим сегодняшним прокатом». Фигуристка Лью — о победе на Олимпиаде

Американская фигуристка Алиса Лью заявила, что довольная своим прокатом в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Милане.

Лью завоевала золотую медаль, получив по сумме двух прокатов 226,79 балла.

— Для меня большая честь победить и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же. Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела, — цитирует Лью Olympics.com.

Второе место заняла японка Каори Сакамото с 224,90 балла, на третьей позиции расположилась еще одна японка Ами Накаи с 219,16 балла. Российская фигуристка Аделия Петросян (214,53 балла) — на шестой позиции.