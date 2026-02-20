Петросян пригласили на показательные выступления на Играх

Российская фигуристка Аделия Петросян была приглашена принять участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Вместе с россиянкой на лед выйдут медалистки женского турнира: чемпионка Игр американка Алиса Лю, серебряный призер Каори Сакамото из Японии и обладательница бронзы Ами Накаи, также представляющая Японию.

Показательные выступления на Олимпийских играх состоятся 21 февраля. Петросян стала единственной россиянкой, получившей приглашение на гала-концерт.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Тем не менее остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.