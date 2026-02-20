Жулин: Петросян не показала свой максимум

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил «Матч ТВ», что российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх в Италии сделала все, что смогла, но не показала свой максимум.

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото с 224,90 балла, на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16 балла).

— Аделия сделала всё, что смогла. Но, конечно, не показала на Олимпиаде свой максимум. Скорее всего, сказались последствия травмы. Ей точно есть над чем работать. Если бы она не пошла на четверной прыжок, никаких бы шансов на медаль не было. Поэтому, конечно, надо было рисковать, — сказал Жулин «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Российские атлеты выступают на Играх в нейтральном статусе.