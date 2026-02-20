Олимпийский чемпион поддержал отказ МОК дарить россиянам смартфоны

Олимпийский чемпион поддержал отказ МОК дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Играх
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил отказ Международного олимпийского комитета (МОК) дарить эксклюзивные смартфоны российским спортсменам на Играх-2026. Об этом сообщает Metaratings.
Он поддержал это решение МОК.
«Сами все профукали, а теперь виним других. Нам не дали это, не дали то. Сколько можно ходить с протянутой рукой? Обвинять всех вокруг? Вам-то не надоело?» — заявил Тихонов.
Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что МОК не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.
МОК выдал россиянам значки для обмена с другими атлетами
Позже в МОК пояснили, что среди некоторых спортсменов, в том числе из России, запрещено распространять устройства. При этом в организации пообещали приложить все усилия для обеспечения всех спортсменов-участников зимних Олимпийских игр важной информацией о соревнованиях,
