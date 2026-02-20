Олимпийский чемпион поддержал отказ МОК дарить россиянам смартфоны

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил отказ Международного олимпийского комитета (МОК) дарить эксклюзивные смартфоны российским спортсменам на Играх-2026. Об этом сообщает Metaratings.

Он поддержал это решение МОК.

«Сами все профукали, а теперь виним других. Нам не дали это, не дали то. Сколько можно ходить с протянутой рукой? Обвинять всех вокруг? Вам-то не надоело?» — заявил Тихонов.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что МОК не выдал россиянам смартфоны, которые получили спортсмены других сборных. По его словам, российские атлеты получили только шампунь и зубную пасту.

МОК выдал россиянам значки для обмена с другими атлетами

Позже в МОК пояснили, что среди некоторых спортсменов, в том числе из России, запрещено распространять устройства. При этом в организации пообещали приложить все усилия для обеспечения всех спортсменов-участников зимних Олимпийских игр важной информацией о соревнованиях,

