МОК выдал россиянам значки для обмена с другими атлетами

Российские спортсмены после заселения в Олимпийские деревни получили от организаторов для обмена с другими участниками Игр значки с изображением олимпийских колец, причем в Милане они были в виде белого голубя мира. Об этом ТАСС рассказали сами олимпийцы.

"Я принимала участие в Олимпийских играх в первый раз, но мои более опытные товарищи перед моим вылетом в Италию рассказали мне, что на Олимпиаде все обмениваются значками, это такая давняя традиция, - рассказала одна из спортсменок. - Раньше наших атлетов специально для этих целей снабжал значками Олимпийский комитет России, но в этот раз по известным причинам, к сожалению, было все по-другому".

"Но организаторы Игр, видимо, решили, что мы тоже люди, тоже хотим обмениваться значками. И нам сначала выдали по пять значков в виде белого прямоугольника с изображением олимпийских колец, которые очень быстро у меня закончились. Я попросила добавки, и мне дали еще семь. А когда закончись и они, то мне дали простые значки в виде олимпийских колец", - добавила собеседница ТАСС, жившая в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо.

По словам другой российской спортсменки, жившей в Олимпийской деревне в Милане, ей для обмена дали несколько значков в виде голубя мира, на груди которого были нарисованы олимпийские кольца.

На Олимпийских играх среди участников с давних времен популярной является практика обмена выданных им национальными олимпийскими комитетами значков с символикой их стран на другие значки. Так на Играх-2022 Олимпийский комитет России выдал каждому спортсмену около 20 значков с двумя талисманами команды России: котом-шапкой-ушанкой и мишкой-неваляшкой-матрешкой.

"С нами иностранцы тогда менялись очень охотно, лично меня это особо не увлекало, но много людей подходили сами и просили поменяться. Говорили, что в Пекине у нас были чуть ли не самые красивые значки", - рассказал ТАСС участник Игр-2022 бобслеист Ростислав Гайтюкевич.

На Олимпиаду-2026 спортсмены из России по решению Международного олимпийского комитета (МОК) приехали в качестве индивидуальных нейтральных атлетов с запретом идентификации своей национальной принадлежности в любой форме.