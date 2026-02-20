Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимних ОИ

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что в детстве хотела заниматься фигурным катанием.

«О, я бы сказала, что фигурное катание, потому что выросла, катаясь на роликовых коньках в своём гараже. Я тогда думала, что я гимнастка или фигуристка, так что именно эти виды спорта были бы весёлыми для меня», — сказала россиянка корреспонденту NBC.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.