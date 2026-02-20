Ученица Плющенко болела на Олимпиаде за американскую фигуристку

Ученица академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева рассказала, что рада победе американской фигуристки Алисы Лью в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Лью по итогам двух программ набрала 226,79 балла и завоевала золото Олимпиады. Второй стала японка Каори Сакамото (224,90), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16). Россиянка Аделия Петросян (214,53), выступавшая на соревнованиях в нейтральном статусе, заняла шестое место.

— Ура, Алиса выиграла, она была очень хороша, я болела за нее. Аделия, ты тоже молодец. Очень обидно за Каори [Сакамото], — написала Костылева в своем Telegram‑канале.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.