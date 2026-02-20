Олимпийский турнир в женском одиночном фигурном катании закончился драматично для единственной представительницы России Аделии Петросян. Спортсменка перед стартом произвольной программы шла пятой и решила рискнуть, исполнив два четверных прыжка. Увы, риск не оправдался, и с мечтой не только о победе, но и о месте пьедестале, пришлось попрощаться. В топе американка Алиса Лью, которая принесла своей стране первое за 24 года золото в этом виде программы. «Лента.ру» — подробнее о том, как лучшие фигуристки мира боролись за главную победу в карьере.

«Ты попереживай чуть-чуть, что ли»

Перед стартом короткой программы болельщики сборной России и персональные фанаты Аделии Петросян очень волновались. Опасения вызывали и судейство, и состояние здоровья Петросян, и то, как она справится с давлением на, по сути, первом для себя взрослом международном старте. Тем более выходить на лед из-за отсутствия международного рейтинга приходилось уже второй. Главный удар приняла на себя представительница Белоруссии Виктория Сафонова, открывавшая соревнования.

Выступление нейтральной атлетки получилось не провальным, но и не блестящим. Фигуристка была очень зажата, допустила несколько помарок и с 54,57 балла заняла итоговое 26-е место по итогам короткой программы, которое не позволило ей квалифицироваться в произвольную. Выступление Петросян, к счастью, оказалось полной противоположностью тому, что показала Сафонова.

Россиянка в ярком красно-черном костюме под нарезку песен Майкла Джексона чисто исполнила все элементы, которые заявила. Петросян каталась уверенно, при этом артистично и зажигательно. И тут судьи, в отличие от кейса с россиянином Петром Гуменником, не стали скупиться на оценки. Петросян получила внушительную по меркам сложности своей программы сумму 72,89 балла (лучшую в карьере на международной арене) и надолго стала лидером соревнований.

Я начала переживать, что не беспокоюсь из-за проката. Даже мама сказала: «Ну ты попереживай чуть-чуть, что ли». Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. Хорошо и радостно наконец получить такие положительные эмоции. Очень хорошие баллы. Можно сказать, что я ожидала таких оценок —Аделия Петросян.

Позиции Петросян пошатнулись только в предпоследней разминке. Японка Ами Накаи справилась с элементом ультра-си — тройным акселем — и по технике превзошла россиянку. Судьи поставили азиатской спортсменке 78,71 балла, именно она стала лидером у женщин-одиночниц по итогам короткой программы. Позже между Накаи и Петросян вклинились еще три спортсменки — две японки Каори Сакамото и Монэ Тиба, а также американка Алиса Лью. Но плотность в топ-5, если не в топ-10, после короткой программы была очень высокой. Так что шансы не только на медали, но и на победу, получили многие.

«Ощущения не очень»

Шансы на победу Петросян существенно бы увеличило присутствие в произвольной программе четверных прыжков. Россиянка — единственная участница ОИ, владеющая этим элементом. Правда, в этом сезоне до ОИ она ни разу не приземлила четверной. В короткой программе россиянка решила не рисковать и от квадов отказалась. За пару дней до старта произвольной стало известно, что Петросян не заявила четверных и на произвольную программу. Однако почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник быстро успокоил неискушенных любителей фигурного катания.

Тот контент, что все видят на сайте, абсолютно ничего не значит. Она может сдать один, а кататься совсем с другим. Это спортсмена ни к чему не обязывает. Единственный смысл этого контента — облегчить работу технической бригады, чтобы она примерно знала, что будет —Александр Лакерник, почетный вице-президент ISU.

Косвенным подтверждением того, что в произвольной программе Петросян все же будут квады, стала заключительная тренировка перед прокатом. На ней россиянка активно тренировала элемент ультра-си — четверной тулуп. Из семи попыток россиянке удалось чисто приземлить три таких прыжка. Впрочем, перед самым стартом на сайте ISU заявка Петросян на произвольную программу поменялась. В ней все же появился тот самый четверной тулуп.

И именно этот элемент в итоге и сыграл роковую роль. Петросян начала программу с него и оказалась на льду. Даже дилетанту было видно, как мучительно долго Аделия готовится к кваду и как неуверенно отталкивается. К чести спортсменки, после жесткого падения она собралась и остаток программы откатала безошибочно.

Но потеря баллов на кваде была слишком значимой, чтобы претендовать на медали. В итоге россиянка с 214,53 балла стала лишь шестой, повторив результат Петра Гуменника в мужской одиночке. Но если там у болельщиков были вопросы к судейству, то Петросян, кажется, поставили максимально возможные баллы.

Сама спортсменка оценила свой прокат предельно жестко. Она также добавила, что должна была сделать в программе два четверных, однако, судя по всему, после первого падения решила больше не рисковать.

Ощущения не очень. Упустила свой шанс на более высокое место. Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката —Аделия Петросян.

Ошибка Аделии не позволила ей принять участие в споре за медали, который получился очень ярким. Золото забрала действующая чемпионка мира американка Алиса Лью, которая примерила золотую медаль на свое роскошное золотое платье. Она, как и все остальные участницы Игр, (кроме Петросян) каталась без четверных, зато другие сложнейшие элементы исполнила идеально, набрав сумму 226,79 балла. «Алиса катается так, как будто это не натренированная программа, а импровизация под музыку», — заявила в эфире Okko Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования.

Результат Лью безуспешно штурмовали японки Каори Сакамото и Ами Накаи, но обе допустили небольшие помарки, которые отправили их на второе и третье места соответственно. У США первое золото в женской одиночке за 24 года! Последний раз представительница страны побеждала на домашней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити. Тогда Сара Хьюз обошла нашу Ирину Слуцкую.

«Я тогда вообще никакая была»

Аделия начала заниматься фигурным катанием в возрасте двух лет на катке «Москвич». Ее первым тренером стала Ирина Страхова, ставившая технику юной фигуристке. В 2019-м, в возрасте 12 лет, Петросян успешно прошла отбор в группу Этери Тутберидзе. Под руководством самого титулованного в женском одиночном катании тренера страны Аделия начала занимать призовые места на чемпионатах России по своему возрасту, побеждать на этапах Гран-при. Хотя привыкнуть к требованиям Тутберидзе фигуристке было непросто.

Сложно сначала все было, конечно. Нужно перестроиться на эту систему, понять, как это работает. А я-то в то время вообще никакая была. Надо было подстроиться под бешеный ритм, для меня это было необычно — Аделия Петросян.

В сезоне-2021/2022 Аделия начала прыгать тот самый злополучный четверной тулуп, который демонстрировала на юниорских этапах гран-при ISU, но дебютировать на международных турнирах по взрослым не успела. Весной 2022-го российские фигуристы оказалась под тотальным баном, Петросян на тот момент было всего 14 лет.

На родине же Аделия доминировала. Она трижды подряд выиграла чемпионат России среди взрослых, повторив рекорд Анны Щербаковой, побеждала на Кубке России и этапах Гран-при, фактически уничтожая всех остальных соперниц. К примеру, на чемпионате страны-2025 Петросян одержала победу с сумасшедшей суммой 262,92 балла, опередив ближайшую преследовательницу на целых 28 баллов!

Когда ISU допустил одну фигуристку-одиночницу до участия в отборе на Олимпиаду, выбор предсказуемо пал на Петросян. Россиянка поехала на квалификационные соревнования в Китай, откаталась там не без помарок, но все же выиграла турнир и завоевала путевку на Игры. В Италии начало выступлениям на больших турнирах положено, теперь только вперед!