Губерниев поддержал Петросян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» поддержал российскую фигуристку Аделию Петросян после произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.

© КХЛ

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16 балла). 18‑летняя Петросян заявила, что планирует выступить на Олимпиаде 2030 года.

— Она молодец, рисковала. После того, как упала на четверном, продолжала кататься. Продемонстрировала невероятную волю. Это спорт. Она делала все, что могла. Девочка — огромный боец. Поддерживаем и гордимся. Так бывает. Понятно, что она рассчитывала на максимум, и программа была сложная, но вот это падение… После него откатала чисто, со слезами на глазах. Невероятный боец, спасибо ей за прокат! — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Российские фигуристы выступали в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в нейтральном статусе.