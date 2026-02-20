Авербух прокомментировал слова Петросян после ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил «Матч ТВ», что поддержка болельщиков и тренеров поможет российской фигуристке Аделии Петросян забыть неудачу на Олимпиаде‑2026.

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года в Италии. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла).

После выступления 18‑летняя Петросян заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией, тренерами и зрителями за выступление в произвольной программе и психологически ей будет тяжело возвращаться в Россию.

— Аделия все равно большая молодец. Она старалась. Проводит сложнейший сезон, столкнулась с морем травм, через которые проходила. К сожалению, она не вышла на пик идеальной формы, что не позволило ей блистательно откатать произвольную программу, следствием чего стало только шестое место. В контексте Аделии мы говорим только потому, что потенциально она может бороться за тройку. Все остальные ее высказывания — это, конечно, эмоции, которые абсолютно понятны. Так или иначе, ответственность давила на нее. Но я уверен, что все это очень быстро пройдет. Поддержка болельщиков и тренерского штаба очень быстро сгладит все эти острые моменты, — сказал Авербух «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Российские атлеты выступают на Играх в нейтральном статусе.