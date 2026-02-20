Главный тренер сборной России оценила выступление Петросян в Италии

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила «Матч ТВ», что российская фигуристка Аделия Петросян получила хороший опыт выступления на Олимпиаде, несмотря на то, что не смогла завоевать медаль.

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года в Италии. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16 балла).

— Аделия молодец, получила опыт на международных сильнейших соревнованиях. Не выступая нигде (на международной арене) эти 4 года, она сразу вышла на Олимпиаду и пыталась исполнить сложный контент. Это очень хорошее начало. Дальше будет знать, что такое соревноваться на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

— Стоило ли рисковать и идти на четверной прыжок?

— Абсолютно. Там надо было только его прыгать, который мог бы позволить ворваться (в число лидеров), — сказала Чайковская «Матч ТВ».

Россияне выступают в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в нейтральном статусе.