Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала результаты российских фигуристов на Олимпийских играх в Италии.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы остались без олимпийских медалей впервые за 66 лет. В Италии нашу страну представляли всего два спортсмена - одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян. Они не смогли подняться на пьедестал. В соревнованиях спортивных пар и танцах на льду россияне не были допущены до соревнований. В последний раз представители отечественного фигурного катания не завоевывали медалей в фигурном катании на Олимпиаде 1960 года.

В Италии Россию представляли всего двое фигуристов, вот если бы у нас были полноценные команды – по три человека в каждой дисциплине, как раньше, то результаты были бы другими. Кроме того, нужно отметить, что наши спортсмены долгое время не принимали участия в международных соревнованиях, поэтому почти никто не видел их состояние и их программы. А в фигурном катании это очень важно – чтобы судьи хотя бы чуть-чуть видели, как выступает фигурист. Конечно, у россиян, как и у их соперников, были и ошибки в прокатах. Но так или иначе два человека не могут полноценно представлять страну. Это очень непросто. Поэтому сейчас не нужно говорить о том, что у нас нет фигурного катания. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Парламентарий выразила надежду, что в дальнейшем российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международную арену.

«Тогда результаты станут совсем иными. Вот если бы на Олимпиаде в Италии были представлены хотя бы наши пары, тогда в плане результатов все тоже сложилось по-другому», - сказала она.

Спортсменам очень сложно выступать на международных турнирах без флага и гимна своей страны, добавила Журова.

«И это тоже отразилось на результатах. Думаю, сейчас многие спортсмены призадумаются о том, ехать ли им вообще на такие турниры, когда выставляют подобные условия. Участие в Олимпиаде было большим риском для наших ребят. Полагаю, они осознавали этот риск, но, надеюсь, болельщики войдут в их положение и поддержат. Да, мы все надеялись на удачу, на чудо, на судьбу… Но в то же время Гуменнику и Петросян вообще нельзя было ошибаться во время выступлений. Так было всегда: нашим ошибаться нельзя. Вместе с тем Гуменник и Петросян – это молодые спортсмены, у них еще будут и Олимпиады, и чемпионаты мира. На них нельзя вешать ярлыки и ставить крест», - отметила олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде.