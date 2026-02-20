Двукратный чемпион мира по фристайлу снялся с Олимпиады

Американский фристайлист Куинн Делингер не выступит на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпийских играх‑2026 в Италии из‑за травмы, сообщает пресс‑служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда США.

© Матч ТВ

23‑летний спортсмен получил повреждение колена на тренировке и не сможет принять участия в Играх. Медали в лыжной акробатике у мужчин будут разыграны в пятницу.

Делингер является двукратным чемпионом мира по фристайлу.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.