Ски-альпинисту Филиппову назначили выплату за серебряную медаль ОИ

Ски-альпинисту Никите Филиппову назначили выплату за серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

"В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 "О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих", Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей (на руки 730 576 рублей), тренеру (тренерам) за подготовку спортсмена - 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей)", - говорится в справке о денежных выплатах спортсмену.

Филиппов завоевал первую медаль среди российских спортсменов на текущей Олимпиаде, после его выступления министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта страны.

Уточняется, что дополнительно выплаты спортсмену и его тренеру также сделает Министерство спорта РФ.

Филиппову 23 года, он является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.