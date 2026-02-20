Фристайлист жестко упал и потерял сознание на ОИ

Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз жёстко упал во время квалификации в соревнованиях в ски-хафпайпе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Спортсмен упал при приземлении после исполнения одного из трюков и не смог самостоятельно покинуть жёлоб для соревнований. Чуть позже его спустили вниз на специальных носилках.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.