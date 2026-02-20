Евгений Петросян высказался о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян в разговоре с «Матч ТВ» пожелал российской фигуристке Аделии Петросян выдержать психологическое давление и добиться успеха в будущем после выступления на Олимпийских играх в Италии.

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года в Италии. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16 балла).

— Очень жаль, волновалась она! Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Нужно хватать удачу, когда она есть, и демонстрировать все, что ты умеешь. Но бывает, что это не получается, не готов человек. Это тоже знак, значит, надо дальше готовиться и побеждать в будущем. Главное — не сломаться, — сказал Петросян «Матч ТВ».

Россияне выступают в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в нейтральном статусе.