Энберт высказался о попытке Петросян исполнить четверной прыжок на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт высказался о попытке Аделии Петросян исполнить четверной прыжок на Олимпиаде-2026.

«Обидно. Понятно, что был определённый риск. Мы читали репортажи с тренировок, где четверной не особо получался. Но они пошли на четверной. Тутберидзе говорила, что на медали можно претендовать только с элементами ультра-си. Это был тот самый риск. Не получилось, ничего страшного. Это самый сложный элемент женского турнира. Ещё одно доказательство, что элементы ультра-си называются сложными. Но Аделия молодец! Шестое место среди лучших фигуристов планеты — хорошо», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.