Казахстан выделил свыше $530 тыс. долларов на подготовку фигуриста, олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Об этом сообщили в министерстве спора и туризма республики.

"Показательным примером адресной государственной поддержки является подготовка казахстанского фигуриста и олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. При детальном разборе олимпийского цикла на примере Михаила важно отметить полный спектр задействованных механизмов сопровождения спортсмена высокого класса. В 2025 году общий объем финансирования, направленного на обеспечение подготовки спортсмена и его команды специалистов (личный тренер, тренер-консультант, главный тренер, массажист, психолог, хореографы), составил 263,3 млн. тенге (около $534 тыс. по нынешнему курсу - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Ранее отец олимпийского чемпиона Станислав Шайдоров, под руководством которого Михаил начал заниматься фигурным катанием в Алма-Ате, неоднократно писал об отсутствии господдержки сына со стороны спортивных властей республики. В 2022 году после серебряной медали Михаила на юниорском чемпионате мира в Таллине, когда фигурист впервые заявил о себе, Станислав Шайдоров заявил в интервью изданию prosports.kz, что "единственному спортсмену-фигуристу такого уровня в Казахстане не выделяется абсолютно никаких средств на подготовку".

Михаил Шайдоров одержал победу на Олимпиаде в Италии, опередив в том числе провалившего произвольную программу американца Илью Малинина, который до этого не проигрывал на протяжении 14 турниров. Его победа стала первой для сборной Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Шайдоров с 2018 года тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский спортсмен является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.