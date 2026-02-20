Немка завоевала золотую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на ОИ

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер завоевала золотую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Серебряным призёром стала Фанни Смит из Швейцарии, бронзу завоевала шведка Сандра Неслунд.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.