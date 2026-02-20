Филиппов рассказал, что почти не пробовал алкоголь: «Больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал об ограничениях в питании.
– Правда, что ты никогда не пробовал алкоголь?
– Не совсем. Вот больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал.
– Когда мы в микст-зоне рассказали об этом иностранным журналистам, они не могли поверить.
– Ха-ха, представляю! Вот в прошлом году на закрытии сезона была тусовка в Норвегии. И все ко мне подходили: «Никита, водка! Дринк водка!» Для них было само собой разумеющимся, что, если я из России, то должен пить. Не могли понять, почему я отказываюсь.
– После олимпийской медали-то можно нарушить традицию?
– Да не знаю. Попробовать могу, если по вкусу понравится – чуть-чуть, может, и выпью какого-то винишка. А так я больше за ЗОЖ. Алкоголь точно не тянет.
Сейчас, наконец, разрешу себе сладкое. Вот это уже будет классно. Теперь могу вообще выдохнуть: пицца, лазанья, килограммы макарон, стейки. Есть я могу очень много, поверьте.
– Почему отказывался от сладкого?
– Вес. Если ем, мне сложно сдерживаться. И очень сильно набираю. Мне лучше отказываться совсем, чем пытаться ограничивать себя, – сказал 23-летний Филиппов.
