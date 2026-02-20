Итальянский биатлонист сошел с масс-старта на ОИ из-за внезапной боли

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог финишировать в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за внезапной боли в боку, которая мешала ему нормально дышать. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

После второй стрельбы итальянец занимал лидирующую позицию, но вскоре досрочно завершил выступление.

Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39.17,1. Второе место занял Стурла Холм Легрейд, который отстал от лидера на 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку лидеров Кентен Фийон Майе с отставанием +25,6 (четыре промаха).