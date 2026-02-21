Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиад

Сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде.

На данный момент команда взяла уже 17 золотых медалей на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, норвежцы превзошли свое же достижение (16 наград в Пекине-2022).

Больше всего медалей стране принес лыжник Йоханнес Клэбо. На этих Играх он выиграл пять гонок из пяти.

Норвегия продолжает лидировать в общем медальном зачете Милана-2026. У ближайших преследователей – команд США и Италии – по 9 золотых. Соревнования завершатся в воскресенье.