В Кремле оценили выступление Петросян на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил выступление фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Представитель Кремля поддержал спортсменку после шестого места на Олимпиаде, назвав ее большим молодцом. Песков отметил, что Петросян стала единственной, кто решился на сложный четверной тулуп, хоть и упала с него в произвольной программе. По его мнению, она каталась великолепно, но конкуренция оказалась запредельной — это спорт, где не всегда побеждает сильнейший.

Песков поздравил олимпийскую чемпионку Алису Лью и японок Каори Сакамото с Ами Накаи, выигравших серебро и бронзу соответственно. Он пожелал Петросян в следующий раз подняться на пьедестал.

Петросян стала шестой по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка упала на четверном тулупе. Победительницей соревнований стала Лью.