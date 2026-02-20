Чехия объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за россиян

Чешские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026 в Италии в связи со снятием ограничений с российских спортсменов.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета Чехии.

— Наши представители не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у нас не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, и мы не будем снимать обращения спортсменов, которые должны были быть показаны на церемонии, — передает ТАСС.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

17 февраля Международный паралимпийский комитет сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимней Паралимпиаде под национальными флагами своих стран. Представители организации уточнили, что шестеро российских и четверо белорусских атлетов, допущенных к соревнованиям, будут выступать от имени своих государств и к ним будут применяться те же правила, что и к другим спортсменам.

