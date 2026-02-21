Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ

Польская шорт-трекистка Камила Селье получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх — 2026, после чего была вынуждена отправиться в больницу.

Об этом в комментарии TVP Sport рассказал пресс-атташе польской олимпийской команды Конрад Недзведзкий.

«Глаз опухший, не может открыть. Разрезана щека, скуловая кость повреждена. Камила едет с врачом в больницу, мы ждем транспорта», — отметил он.

Спортсменка бежала в шестом забеге в четвертьфинале. Во время одного из поворотов она не удержалась, начала падать. Ее соперница — американка Кристен Сантос-Грисволд — по инерции нанесла ей коньком удар в лицо, попав в нижнюю часть глазницы. Селье потеряла сознание, а лед залила кровь. Стюарды доставили ее к борту, где оказали ей первую помощь. В итоге обе конькобежки получили штраф и не вышли в полуфинал.

После этого, на следующий день, стало известно, что Селье потребуется операция. Об этом заявил пресс-секретарь Олимпийского комитета Польши Катажина Коханяк-Роман.