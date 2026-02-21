$76.7590.28

Российский лыжник Коростелев призвал проверить норвежцев на фтор

Российский лыжник Савелий Коростелев подвел итоги своего выступления в марафоне на 50 км, призвав проверить норвежцев на фтор, передает Okko.

«Норвежцы вообще не меняли лыж? Проверьте их на фтор, пожалуйста! Погода была такой, что лыжи тяжело шли. Завтра, может, Дашке Непряевой будет попроще, но сегодня было ужасно», — сказал Коростелев.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Российский лыжник Савелий Коростелев пришел к финишу пятым.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

