«Это цирк»: лыжник Большунов раскритиковал скиатлон на Олимпиаде-2026

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, пропускающий Олимпиаду в Италии, высказался об уровне конкуренции в мужских лыжных гонках на соревнованиях.

© Вечерняя Москва

Сейчас лыжник находится в Южно-Сахалинске, где примет участие в чемпионате России. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» с 25 февраля по 8 марта.

— Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк, — заявил спортсмен в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. Она преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд.

Российские фигуристы не завоевали медалей на Олимпиаде 2026 года. Таким образом, они повторили антирекорд 66-летней давности.

На ОИ-2026 Россию представляли Аделия Петросян и Петр Гуменник, оба занявшие шестые места. Как отреагировали на результаты сами фигуристы, а также экс-спортсмены и тренеры — в материале «Вечерней Москвы».