Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо выдающимся.

© Sports.ru

На Олимпиаде-2026 в Италии норвежец победил в шести гонках из шести. Всего на его счету 11 золотых медалей Игр за всю карьеру.

«Про Клэбо могу сказать одно: такие рождаются раз в век, а то и в два века. Талантами не становятся – ими рождаются. Тренируются миллионы, сотни миллионов, а на пьедестал поднимается один. Это еще одно доказательство. Он просто выдающийся спортсмен», – цитирует Тихонова «Совспорт».

Сегодня Клэбо стал лучшим в классическом марафоне на 50 км.