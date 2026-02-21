Аделия Петросян выступила с показательным номером на Олимпиаде‑2026

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером на Олимпийских играх‑2026 в Италии.

Петросян вышла на лед под 13‑м номером. Она откатала программу под Шакиру.

18‑летняя россиянка заняла шестое место в турнире одиночниц на Играх‑2026. Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золото выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла).

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.