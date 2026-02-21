Бобслеитса Мандльбауэра госпитализировали после переворота боба на ОИ

Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр госпитализирован после того, как его боб перевернулся на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо.

Инцидент произошел на соревнованиях четверок в ходе второй попытки. Мандльбауэру оказали первую помощь на трассе, после чего унесли на носилках. Его доставили в больницу, где проведут обследование из-за болевых ощущений в шее.

Соревнования прерывались на 20 минут. О травмах других участников экипажа не сообщается.

Финальные попытки в четверках пройдут в воскресенье.