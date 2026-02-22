Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

В воскресенье на Олимпийских играх в Италии завершился последний день соревнований.

Украшением 16-го дня, да и всех Игр, стал финальный матч хоккейного турнира, в котором встречались сборные Канады и США. Команды показали яркую игру, но в овертайме фортуна оказалась на стороне американцев. Впрочем, за то, что матч завершился вничью (1:1) в основное время, они должны благодарить голкипера Коннора Хеллебайка, сыгравшего "матч жизни".

У канадцев - серебро, бронза досталась финнам.

Также в последний день прошла лыжная гонка с масс-стартом на 50 км у женщин, в которой приняла участие россиянка Дарья Непряева. В борьбе за медали она участия не приняла, но ее выступление запомнится надолго. Россиянка при смене лыж перепутала боксы и воспользовалась инвентарем одной из лыжниц сборной Германии. На финише Непряева стала 11-й, но позже ее результат аннулировали из-за этого нарушения.

Победу праздновала Эбба Андерссон из Швеции, второй на финише была норвежка Хейди Венг, бронзу вырвала Надя Кэлин из Швейцарии.

Китаянка Эйлин Гу выиграла соревнования в хафпайпе, экипаж немецкого пилота Йоханнеса Лохнера стал лучшим среди бобов-четверок. В финале женского керлинга Швеция одолела Швейцарию.

По итогам Олимпиады первое место по золотым наградам завоевали норвежцы. Они также победили и по общему числу завоеванных наград. На их счету 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место у американцев - 12-12-9 (33 медали), третьими стали спортсмены из Нидерландов - 10-7-3. Четвертыми стали хозяева соревнований итальянцы - 10-6-14.

На Играх в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов, которые завоевали одну серебряную медаль. Отличился ски-альпинист Никита Филиппов.