Клебо – о Коростелеве: Сильный парень. Надеюсь, мы будем чаще видеть его в будущем

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высоко оценил прогресс российского спортсмена Савелия Коростелева и пожелал ему успехов в будущем.

В пятницу, 21 февраля, Клебо завоевал золото в марафонской гонке на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. Коростелев финишировал пятым.

«Он делает огромные шаги в этом сезоне. После этапа Кубка мира в Давосе он шаг за шагом показывал, что он хороший лыжник, и он делает огромные шаги в карьере. Это правильное направление, думаю, что сегодня он также показал, что он сильный парень. Надеюсь, мы будем чаще видеть его в будущем и что он продолжит идти в правильном направлении», – заявил Клебо.

На Олимпиаде-2026 Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей, установив новое достижение по количеству высших наград на одних зимних Играх. В общей сложности в его активе теперь 11 золотых олимпийских медалей.

Лучшим результатом Савелия Коростелева на текущей Олимпиаде стало четвёртое место в скиатлоне.

Олимпийские соревнования стартовали 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся 22 февраля.