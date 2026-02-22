Петросян стала спокойнее относиться к своему результату на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян после выступления на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде рассказала, что сейчас спокойнее относится к шестому месту, которая она заняла на Играх.

После произвольной программы россиянка была расстроена своим выступлением и падением во время исполнения прыжка в четыре оборота. Но в субботу она призналась, что теперь относится к этому намного спокойнее.

"Сейчас выдохнем и дальше продолжим работать. Буду анализировать свое внутреннее состояние, наверное, хочется спокойно к этому всему относиться, радостнее. Надеюсь, что этот этап моей жизни поможет в будущем и я смогу просто спокойно от каждого отталкивания лезвия ото льда двигаться к следующему толчку и наслаждаться этим", - приводит ее слова ТАСС.

Спортсменка добавила, что хочет научиться у своих соперниц получать удовольствие от проката вне зависимости от того, получился он удачным или нет.

Также она рассказала, что хочет посетить церемонию закрытия Олимпиады, а в Москву отправится в понедельник, 23 февраля.