Клебо станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады-2026

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо будет одним из двух знаменосцев сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026 в Италии. Об этом сообщает NTB.

Вместе с ним норвежский флаг понесёт конькобежка Аврора Лёвос.

Клебо выиграл на текущих Играх все гонки, в которых участвовал, и завоевал шесть золотых медалей. Это стало абсолютным рекордом, так как никому из спортсменов никогда не удавалось выиграть на одной зимней Олимпиаде столько золотых наград.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт в Вероне 22 февраля, начало мероприятия запланировано на 22:30 мск.