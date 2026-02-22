Сборная России завершила зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане с одной медалью

Сегодня, 22 февраля, завершаются соревнования на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Российские спортсмены закончили свои выступления на Олимпиаде.

За команду России медаль смог завоевать один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов. В спринте он стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026. Один раз в шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелёв — он занял четвёртое место в скиатлоне.

В неофициальном медальном зачёте Россия идёт на 27-м месте. Всего на Играх-2026 медали завоевать сумели представители 30 стран.

На Олимпиаде в Италии участвовали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Представители России выступали в индивидуальном нейтральном статусе.