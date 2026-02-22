Лыжница Хенниг прокомментировала утрату лыж из-за россиянки Непряевой

Немецкая лыжница Катарина Хенниг заявила, что столкнулась с проблемами после того как российская лыжница Дарья Непряева по ошибке взяла её лыжи на зимней Олимпиаде-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел во время смены инвентаря в марафоне на 50 км. Непряева перепутала лыжи, и Хенниг пришлось воспользоваться другой парой. Однако злоключения немки на этом не закончились.

«После смены у меня возникла небольшая проблема, на новых лыжах остался кусочек пластика. Пришлось ненадолго остановиться, чтобы убрать его. Из-за этого немного отстала от соперниц, которые уходили вместе со мной», — поделилась немецкая спортсменка.

Хенниг признала, что все случившееся «сильно повлияло на мою гонку». По ее словам, утром она подготовила две пары лыж к гонке. А в боксе на пит-стопе «оказалась не лучшая пара».

Непряеву дисквалифицировали после масс-старта на Олимпиаде из-за лыж

Хенниг добавила, что Непряева извинилась перед ней за ошибку.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, но после завершения соревнований результат Непряевой аннулировали.