Трамп обратился к сборной США после победы в хоккейном турнире на Олимпиаде

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Италии.

Политик поздравил команду и назвал ее великолепной.

«Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп.

Ранее 22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев — Кэйл Макар.

Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

Сборная США впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.