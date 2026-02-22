Трамп обратился к сборной США после победы в хоккейном турнире на Олимпиаде

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Италии.
Политик поздравил команду и назвал ее великолепной.
«Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп.
Ранее 22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев — Кэйл Макар.
Сборная США впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.
