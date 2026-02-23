По данным портала tvzvezda.ru, финальный матч Олимпийских игр по хоккею между сборными Канады и США, как полагает Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, является предвестником интеграции Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 52-го штата.

Своими мыслями он поделился в социальных сетях, отметив, что американская сборная одержала верх над страной, которая, по его мнению, вскоре станет 52-м штатом. Дмитриев охарактеризовал это событие как один из последних хоккейных поединков столь значимого характера между двумя государствами.

Сборная США по хоккею завоевала золотые медали, одержав победу над канадской командой со счетом 2:1 в овертайме в воскресенье, 22 февраля. Этот триумф стал первым для американцев на Олимпийских играх в данном виде спорта с 1980 года.

Стоит упомянуть, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание включить Канаду в состав страны как 51-й штат. Он активно критиковал канадское руководство, а экс-премьер-министра Джастина Трюдо и действующего премьер-министра Марка Карни называл не иначе как «губернаторами».