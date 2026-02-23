Ягудин оценил выступление Петросян на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал решение российской фигуристки Аделии Петросян исполнить четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 в Италии, несмотря на падение. Его слова приводит Metaratings.ru.

По его мнению, лучше попробовать и расстроиться от неудачи, чем всю жизнь жалеть о пропущенной возможности. Это решение тренеров Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова и Этери Тутберидзе было взвешенным, учитывая, что два четверных принесли бы Петросян золото, один — медаль.

«Мы так воспитывались, что для нас только победа. Русские не научились еще по-другому», — заявил Ягудин.

Петросян стала шестой по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка упала на четверном тулупе. В сумме фигуристка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала Алиса Лью, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.