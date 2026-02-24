Горнолыжнице Вонн могли ампутировать ногу после падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая тяжелую травму ноги на Олимпиаде в Италии, рассказала, что после падения на трассе скоростного спуска могла лишиться ноги.

41-летняя Вонн приняла решение выступать на Олимпиаде, несмотря на ранее полученную травму колена. Но в скоростном спуске она серьезно упала в самом начале трассы и была эвакуирована в больницу на вертолете.

Позже стало известно, что у Вонн серьезный перелом ноги. По информации BBC, спортсменке могли ампутировать ногу из-за тяжести повреждений.

"Доктор Том Хакетт спас мою ногу от ампутации", - рассказала спортсменка.

Вонн провели пять операций, ее выписали из больницы, но впереди еще очень долгое восстановление.