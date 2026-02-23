Решение о допуске россиян на Паралимпиаду оставили в силе

Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе решение о допуске россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном.

Слова президента организации Эндрю Парсонса приводит The Independent.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично. Мы хотим донести украинской стороне послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем», — сказал Парсонс.

Ранее Паралимпийский комитет Украины объявил о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за участия российских и белорусских спортсменов. Позже к бойкоту присоединилась Чехия.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская команда будет состоять из шести спортсменов, они будут соревноваться с флагом и гимном страны.