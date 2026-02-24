Фигуристка Самоделкина высказалась об Олимпиаде в Италии

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за Россию, поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал её на Олимпийских играх в Италии.

19‑летняя Самоделкина по итогам двух прокатов набрала 207,46 балла и заняла десятое итоговое место на Олимпиаде‑2026.

— Олимпийские игры. Сейчас я понимаю, что шла к ним всю свою жизнь. Не один сезон. Не один старт. А каждый день — шаг за шагом, с самого детства. За этим моментом стоят годы огромной работы: бесконечные тренировки, слезы и улыбки, сомнения и победы, травмы и возвращения, переезды и новые возможности. Были непростые периоды, когда приходилось начинать заново, и были моменты настоящей гордости за пройденный путь. Это — моя история. И она привела меня туда, где я сейчас. Мы сделали это. В 2023 году началась новая глава моей жизни — я стала представлять Республику Казахстан, родину моей мамы. Это большая честь и ответственность. В меня верят. Меня поддерживает целая страна. Я искренне благодарна Республике Казахстан за доверие и поддержку. В первую очередь — спасибо моей маме. За настойчивость, за строгость, за терпение и веру, когда я сама сомневалась. Это и ее Олимпиада тоже. Спасибо моему самому первому тренеру — именно тогда всё было заложено. И каждому тренеру, с которым я работала дальше. Каждый шаг вперед — это часть вашего труда, опыта и веры. Отдельная благодарность Рафаэлю Арутюняну. Спасибо за доверие и за руку, протянутую в момент, когда это было особенно важно. Благодаря вам началась новая глава в моей спортивной жизни. Спасибо моей семье — за веру и за то, что вы проживали этот путь вместе со мной. Моя бабушка всегда говорила, что я обязательно окажусь на Олимпиаде. И сегодня ее слова стали реальностью. Спасибо друзьям — за смех в самые нужные моменты и за искренность, которая так ценна на этом пути. Спасибо моему психологу — за внутреннюю устойчивость и спокойствие в самые важные секунды, — написала Самоделкина в Telegram‑канале.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана.