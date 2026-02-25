В ITA не раскрыли, сколько раз проверяли на допинг Гуменника и Петросян за время ОИ

В пресс‑службе Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) заявили «Матч ТВ», что не будут раскрывать количество допинг‑тестирований российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на прошедшей Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

© Матч ТВ

Гуменник занял шестое место в олимпийском турнире одиночников среди мужчин, Петросян также стала шестой в женском турнире.

— Сколько раз нейтральных спортсменов Аделию Петросян и Петра Гуменника проверяли на допинг на этих Олимпийских играх? Сообщалось, что сотрудники антидопинговой службы посещали их почти каждый день. Проверяли ли остальных спортсменов в том же порядке, или нейтральных спортсменов проверяли чаще, чем остальных?

— Наш план распределения допинг‑тестов на Олимпийских играх был основан на всесторонней оценке рисков, которая учитывала соответствующие данные и факторы для определения того, проводилось ли целевое тестирование спортсменов, и сколько раз оно было. При этом по соображениям конфиденциальности мы не можем раскрыть, сколько раз были проверены упомянутые вами спортсмены, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе ITA.

На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Олимпийские игры завершились 22 февраля.