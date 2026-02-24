Единственный чемпион Олимпиады из России чуть не сломал медаль

Российский ски-альпинист Никита Филиппов повредил свою серебряную олимпийскую медаль, случайно уронив её. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

23-летний Филиппов, который стал единственным российским призёром Игр в Италии, завоевав награду в спринте, чуть не лишился награды. По его словам, после падения на медали появился скол.

Филиппов — 23-кратный чемпион России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе он также занимал третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании.