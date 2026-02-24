Гуменник ответил, доволен ли своим выступлением на Олимпиаде

Петр Гуменник: «Своим выступлением на Олимпиаде доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал»
Российский фигурист Петр Гуменник после возвращения в Москву с Олимпиады-2026 поделился впечатлениями от Игр.
На турнире он занял шестое место.
«Самое яркое впечатление Олимпиады? Наверное, прокат произвольной. Впитывал по-максимуму все впечатления. Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции. Но на самом деле я остался спокоен. Своим выступлением доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал», – сказал Гуменник.
Также спортсмен отметил выступление казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, который выиграл золото.
«Это было очень удивительно, результат невообразимый. Лучше всех откатал Миша Шайдоров, большой молодец. И в такой ситуации лидеры допустили ошибки, а он смог реализовать свою программу и по-максимуму использовал свой шанс. Мы немножко общались», — цитирует Гуменника ТАСС.
Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, никто не обращает внимания на факты. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»
Сегодня день рождения Флойда Мейвезера-младшего
Медведев о левшах: «В некотором смысле для них это даже недостаток»
Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, никто не обращает внимания на факты. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»
Сегодня день рождения Флойда Мейвезера-младшего
Медведев о левшах: «В некотором смысле для них это даже недостаток»