Гуменник ответил, доволен ли своим выступлением на Олимпиаде

Петр Гуменник: «Своим выступлением на Олимпиаде доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал»

Российский фигурист Петр Гуменник после возвращения в Москву с Олимпиады-2026 поделился впечатлениями от Игр.

На турнире он занял шестое место.

«Самое яркое впечатление Олимпиады? Наверное, прокат произвольной. Впитывал по-максимуму все впечатления. Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции. Но на самом деле я остался спокоен. Своим выступлением доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал», – сказал Гуменник.

Также спортсмен отметил выступление казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, который выиграл золото.

«Это было очень удивительно, результат невообразимый. Лучше всех откатал Миша Шайдоров, большой молодец. И в такой ситуации лидеры допустили ошибки, а он смог реализовать свою программу и по-максимуму использовал свой шанс. Мы немножко общались», — цитирует Гуменника ТАСС.
